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Российские военные уничтожили две украинские РСЗО в Харьковской области

МО: российские войска уничтожили РСЗО Vampire и Mars в Харьковской области

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Российские военные уничтожили реактивные системы залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire чешского производства и Mars производства ФРГ в Харьковской области. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

Согласно сообщению ведомства, РСЗО были ликвидированы в районах населенных пунктов Потихоново и Землянки. Украинские войска также потеряли до 40 военнослужащих.

До этого Минобороны РФ сообщало, что расчеты реактивных систем залпового огня «Ураган» 1-го армейского корпуса «Южной» группировки российских войск нанесли ракетный удар по тыловым позициям украинских войск на Донецком направлении.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщал о не менее 30 уничтоженных бойцах ВСУ при ударе по Харькову.

22 марта сообщалось, что группировка войск «Восток» Вооруженных сил России взяла под контроль поселок Мирное, расположенный в Запорожской области на юге Украины.

Ранее Минобороны РФ рассказало о поражении опорного пункта ВСУ.

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Операция на Украине
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