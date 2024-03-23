Российские военные уничтожили две установки С-300 ВСУ

Министерство обороны РФ сообщило об уничтожении двух установок С-300 и пунктов размещения бойцов иностранного легиона Вооруженных сил Украины (ВСУ) за последние сутки боев.

По данным ведомства, также ВСУ потеряли радиолокационную станцию П-18 и радиолокатор подсвета и наблюдения. Сообщается, что за сутки боев украинской армии нанесли огневое поражение в 149 районах.

До этого МО РФ сообщило об освобождении населенного пункта Красное в ДНР. По данным ведомства, за сутки ВС РФ удалось улучшить тактическое положение на передовой.

Также сообщается о нанесенном поражении ряду бригад ВСУ в ДНР и ЛНР. Под удар авиации и артиллерии попали 42-я механизированная, 17-я танковая, 92-я штурмовая, 79-я десантно-штурмовая, 46-я, 81-я аэромобильные бригады ВСУ под Клещеевкой, Курдюмовкой, Парасковиевкой, Красногоровкой и Максильяновкой в ДНР и в районе Белогоровки в ЛНР.

Потери ВСУ на этом направлении в российском Минобороны оценивают в 200 военнослужащих. Также сообщается о двух уничтоженных БТР, восьми авто и боевой машине РСЗО «Град».

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