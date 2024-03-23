МО РФ сообщило о взятии еще одного населенного пункта в ДНР

Министерство обороны РФ сообщило о взятии населенного пункта Красное в ДНР.

По данным ведомства, за сутки ВС РФ удалось улучшить тактическое положение на передовой.

Также сообщается о нанесенном поражении ряду бригад ВСУ в ДНР и ЛНР. Под удар авиации и артиллерии попали 42-я механизированная, 17-я танковая, 92-я штурмовая, 79-я десантно-штурмовая, 46-я, 81-я аэромобильные бригады ВСУ под Клещеевкой, Курдюмовкой, Парасковиевкой, Красногоровкой и Максильяновкой в ДНР и в районе Белогоровки в ЛНР. Также сообщается о четырех отраженных контратаках ВСУ под Богдановкой в ДНР. Отмечается, что в атаку шли штурмовые группы 67-й механизированной бригады ВСУ.

Потери ВСУ в российском Минобороны оценивают в 200 военнослужащих. Также сообщается о двух уничтоженных БТР, восьми авто и боевой машине РСЗО «Град».

До этого Минобороны РФ сообщило о взятии села Тоненькое в ДНР. По данным министерства, в этом направлении Киев задействовал для боев 47-ю, 59-ю мотопехотную и 3-ю штурмовую бригады ВСУ.

Ранее украинец сдался в плен россиянину и три дня лечил его раны.