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Российские военные пресекли удар ВСУ по Белгородской области

Минобороны РФ: силы ПВО пресекли атаку ВСУ дроном по Белгородской области

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Oleksandr Ratushniak/Reuters

Российский системы противовоздушной обороны (ПВО) пресекли очередную террористическую атаку Вооруженных сил Украины с применением беспилотного летательного аппарата по региону РФ. Об этом сообщило министерство обороны РФ.

На этот раз украинские военные намеревались атаковать объекты в Белгородской области. Дроны противника были успешно сбиты около 14:30 мск 23 марта.

Еще один беспилотник над российским регионом военные сбили в 11:30 мск.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что в результате утренней атаки украинского беспилотника один человек получил ранения, несовместимые с жизнью.

В регионе вводилась ракетная опасность.

В ночь на 23 марта Гладков сообщал, что российские ПВО сбили 17 воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом.

Ранее российские конструкторы представили противодроновое ружье «Степашка».

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