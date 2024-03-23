Российские военные пресекли удар ВСУ по Белгородской области

Российский системы противовоздушной обороны (ПВО) пресекли очередную террористическую атаку Вооруженных сил Украины с применением беспилотного летательного аппарата по региону РФ. Об этом сообщило министерство обороны РФ.

На этот раз украинские военные намеревались атаковать объекты в Белгородской области. Дроны противника были успешно сбиты около 14:30 мск 23 марта.

Еще один беспилотник над российским регионом военные сбили в 11:30 мск.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что в результате утренней атаки украинского беспилотника один человек получил ранения, несовместимые с жизнью.

В регионе вводилась ракетная опасность.

В ночь на 23 марта Гладков сообщал, что российские ПВО сбили 17 воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом.

Ранее российские конструкторы представили противодроновое ружье «Степашка».