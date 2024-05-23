Агент Кассьеры прокомментировал интерес к форварду «Зенита» из АПЛ

Агент колумбийского нападающего санкт-петербургского «Зенита» Маттео Кассьеры Секу Траоре прокомментировал информацию об интересе к его клиенту со стороны клубов Английской премьер-лиги (АПЛ), категорически отвергнув возможность такого перехода.

«Этого не может быть. Трансфер в Англию невозможен», — приводит Legalbet слова агента футболиста.

Колумбийские СМИ сообщили, что клубы Английской премьер-лиги заинтересованы в переходе Кассьеры, при этом названия команд не называются.

Кассьера в текущем сезоне за тур до финиша чемпионата возглавляет гонку бомбардиров Российской премьер-лиги, забив 21 мяч в 27 проведенных матчах. Также на счету колумбийского форварда три голевые передачи. У ближайшего преследователя среди голеадоров Константина Тюкавина из «Динамо» 15 мячей на счету.

Кассьера перебрался в «Зенит» перед прошлым сезоном из «Сочи», где провел один год, отметившись 14 мячами в РПЛ. За сезон-2022/23 в составе «Зенита» колумбиец отметился в РПЛ всего два мяча и сделал шесть результативных передач.

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