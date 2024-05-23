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В Бузулуке двухлетний мальчик проглотил батарейку от детской игрушки

В Оренбургской области ребенок попал в больницу из-за проглоченной батарейки

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Potashev Aleksandr/Shutterstock

В Бузулуке двухлетний мальчик госпитализирован из-за проглоченной батарейки, за сыном недосмотрела мать. Об этом сообщает УМВД Оренбургской области.

Мать с двумя детьми приехала в Бузулук на обследование старшего из детей. Семья находилась в гостях у бабушки, в какой-то момент мать услышала, что ползавший по полу мальчик закашлялся. Рядом с сыном женщина нашла на полу детскую игрушку, в которой не было одной батарейки. Мать немедленно вызвала скорую помощь.

Мальчика госпитализировали, врачи успешно извлекли инородное тело. Пострадавший находится под медицинским наблюдением.

До этого сообщалось, что в Иркутске врачи достали из ребенка крейсер «Аврора», проглоченный во время игры. Извлечение инородного тела заняло вдвое больше времени, чем операция по вытаскиванию обычной монеты. После исследования девочку оставили под наблюдением в медицинском учреждении, а игрушка заняла свое место в коллекции инородных тел отделения эндоскопии.

Ранее семилетний мальчик проглотил 10-сантиметровый карандаш и не заметил.

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