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ВСУ перебросили морских пехотинцев с Херсонского направления под Харьков

ТАСС: ВСУ перебросили 36-ю бригаду морской пехоты с Херсона под Харьков

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Oleksandr Ratushniak/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили 36-ю отдельную бригаду морской пехоты с Херсонского направления в Харьковскую область из-за проблем на фронте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

По словам собеседника агентства, ВСУ вывели с Харьковского направления 415-й отдельный стрелковый батальон, чтобы пополнить его численность после больших потерь.

«С Херсонщины на участок фронта прибыла 36-я отдельная бригада морской пехоты ВСУ, а с Купянского направления также был снят ряд подразделений противника с целью дальнейшей переброски на Харьковское», — сказал источник.

18 мая военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что командование армии Украины пытается остановить продвижение Вооруженных сил РФ в Харьковской области, для чего перебрасывает туда резервы. Речь идет о десятках батальонов, отметил он.

До этого президент Украины Владимир Зеленский признал, что ВСУ вынуждены в качестве подкрепления в Харьковскую область перебрасывать подразделения, которые частично снимают с других направлений. На такой шаг, по словам украинского лидера, командованию пришлось пойти из-за сложной ситуации.

Ранее в Британии предрекли ослабление ВСУ по всему фронту из-за Харькова.

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