Вице-президент КХЛ признался, что не смотрит чемпионат мира

Вице-президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Валерий Каменский заявил, что не смотрит чемпионат мира, который в эти дни проходит в Чехии, передает LiveResult.

«Вообще ни одной игры не видел. Только хайлайты в новостях попадались. И все. Болеем за Россию. Какой смысл смотреть, если ее нет?» — сказал Каменский.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

В феврале 2024 года Международная федерация хоккея (ИИХФ) продлила отстранение сборных России и Белоруссии. В организации сообщили, что совет IIHF продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года.

Ранее Доминик Гашек заявил, что на чемпионате мира никто не скучает по России.