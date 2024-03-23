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Верхние этажи «Крокуса» полностью выгорели

Верхние этажи «Крокус Сити Холла» полностью уничтожены огнем

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Максим Блинов/РИА Новости

Верхние этажи здания «Крокус Сити Холл» были полностью уничтожены огнем. Об этом сообщает РИА Новости.

Журналисты с места событий утверждают, что как минимум три верхних этажа были разрушены пожаром, окна выбиты, а внутренний интерьер «Крокуса» полностью выгорел.

Вечером в пятницу в зал «Крокус Сити Холл» ворвались по меньшей мере три человека в военной форме, открыв стрельбу из автоматического оружия по людям.

ФСБ сообщила , что стрельба и пожар произошли перед концертом группы «Пикник». По данным Следственного комитета, число погибших составляет не менее 60 человек, но оно может увеличиться.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил о госпитализации 115 человек, включая пятерых детей. Уголовное дело о теракте было возбуждено.

Губернатор Московской обалсти Андрей Воробьев сообщил, что в Москве спасатели наконец смогли зайти в зрительный зал «Крокус Сити центра». Глава региона уточнил, что в главном помещении долгое время была высокая температура. Он добавил, что крыша «Крокус Сити центра» над зрительным залом рухнула.

Ранее мужчина с грудным ребенком на руках спас десятки детей из «Крокуса».

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