Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале сообщил, что херсонские подпольщики провели дерзкую диверсию в отношении украинских войск на правом берегу Днепра.

«Херсонское подполье провело небольшую, но дерзкую диверсию на оккупированном правобережье», — написал он.

Глава региона рассказал, что через так называемых «николаевских волонтеров» украинских солдат на передовой снабдили заминированными окопными свечами.

До этого Сальдо заявлял, что российские военные уничтожили группы управления беспилотниками и пикап с минометом Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые планировали атаки на объекты на левобережье Днепра.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что удары украинской стороны не останутся безнаказанными. По его словам, украинская сторона «задумала ряд преступных акций» во время выборов президента Российской Федерации.

Ранее Минобороны сообщило, что ВС РФ нанесли массированный удар по украинским позициям.