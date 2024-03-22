Гладков перечислил повреждения после утренней атаки Белгорода

После утренних обстрелов Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) повреждения зафиксировали в 31 квартире в пяти домах. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Помимо многоквартирных домов, повреждения получили частный дом, четыре учреждения здравоохранения. Также пострадали 12 автомобилей, а еще четыре — полностью сгорели. Еще снаряд прилетел в ограждение в одном частном домовладении.

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Гладков добавил, что в Белгородском районе в поселке Майский пострадали шесть частных жилых домовладений, одна надворная постройка и два автомобиля, в селе Новая Деревня – ограждение в одном частном домовладении.

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На местах работают оперативные службы.

До этого в Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности.

Накануне министерство обороны России сообщало, что российские военнослужащие пресекли попытку Киева совершить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата (БПЛА) самолетного типа по объектам на территории России, дрон был уничтожен над Белгородской областью.

Ранее военный эксперт назвал способ прекратить обстрелы Белгорода.