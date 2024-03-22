Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Гладков перечислил повреждения после утренней атаки Белгорода

Гладков: после атаки ВСУ Белгорода пострадала 31 квартира

close
100%
«Настоящий Гладков»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

После утренних обстрелов Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) повреждения зафиксировали в 31 квартире в пяти домах. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Помимо многоквартирных домов, повреждения получили частный дом, четыре учреждения здравоохранения. Также пострадали 12 автомобилей, а еще четыре — полностью сгорели. Еще снаряд прилетел в ограждение в одном частном домовладении.

Гладков добавил, что в Белгородском районе в поселке Майский пострадали шесть частных жилых домовладений, одна надворная постройка и два автомобиля, в селе Новая Деревня – ограждение в одном частном домовладении.

На местах работают оперативные службы.

До этого в Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности.

Накануне министерство обороны России сообщало, что российские военнослужащие пресекли попытку Киева совершить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата (БПЛА) самолетного типа по объектам на территории России, дрон был уничтожен над Белгородской областью.

Ранее военный эксперт назвал способ прекратить обстрелы Белгорода.

Все новости на тему:
Обстрелы Белгорода
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами