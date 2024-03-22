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В США отметили сокращение числа наемников в ВСУ

Экс-разведчик Риттер: у наемников на Украине мало шансов на выживание

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Wikimedia Commons

Из-за успехов российской армии иностранные наемники все реже едут на Украину, так как надежд на выживание на поле боя все меньше и меньше. Такое мнение высказал экс-разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

По словам Риттера, «наемники начали понимать, что война — это ад», а спрятаться от ударов российской артиллерии почти невозможно. При этом бойцы Интернационального легиона Украины используются руководством ВСУ на одних и тех же опасных участках с нацбатальонами территориальной обороны из-за того, что «и те и те — это преступники с соответствующим мышлением».

Экс-разведчик заявил, что американские наемники отправляются воевать на Украину исключительно ради денег, так как участие в конфликте не несет для них никакой понятной идеи. По мнению Риттера, противостояние с Россией не может быть объединяющим фактором, а поддержка идей расизма и нацизма едва ли находит у американцев серьезный отклик.

20 марта стало известно, что французские наемники на Украине боятся воевать.

16 марта в Одессе ликвидировали группу бойцов иностранного легиона.

Ранее Минобороны РФ назвало число уничтоженных иностранных наемников за время СВО.

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Операция на Украине
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