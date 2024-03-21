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Военный эксперт назвал способ прекратить обстрелы Белгорода

Военэксперт Онуфриенко: буферная зона должна заканчиваться на польской границе

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Чтобы прекратились обстрелы российского приграничья, «санитарная зона» должна заканчиваться на польской границе. Такое мнение озвучил военный аналитик Михаил Онуфриенко, слова которого приводит Tsargrad.tv.

«Единственный выход сейчас — сосредотачивать резервы и готовить их к проведению стратегических наступательных операций. И довести ситуацию до подписания мирного договора, но не с киевским режимом — с ним нам подписывать нечего, а с западными партнерами на условиях полной и безоговорочной капитуляции», — считает Онуфриенко.

О возможном создании «санитарной зоны» на Украине президент России Владимир Путин заявил 18 марта, отвечая на вопрос журналистов о вероятном присоединении Харьковской области к России.

Позднее в Кремле объяснили, что под «санитарной зоной» глава государства подразумевал организацию коридора, через который противник не сможет наносить удары по российской территории.

Подробнее о том, как политологи и эксперты представляют себе создание «санитарной зоны» и ее роль в защите российских границ, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме назвали лучший сценарий окончания СВО.

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