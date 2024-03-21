Военный эксперт назвал способ прекратить обстрелы Белгорода

Чтобы прекратились обстрелы российского приграничья, «санитарная зона» должна заканчиваться на польской границе. Такое мнение озвучил военный аналитик Михаил Онуфриенко, слова которого приводит Tsargrad.tv.

«Единственный выход сейчас — сосредотачивать резервы и готовить их к проведению стратегических наступательных операций. И довести ситуацию до подписания мирного договора, но не с киевским режимом — с ним нам подписывать нечего, а с западными партнерами на условиях полной и безоговорочной капитуляции», — считает Онуфриенко.

О возможном создании «санитарной зоны» на Украине президент России Владимир Путин заявил 18 марта, отвечая на вопрос журналистов о вероятном присоединении Харьковской области к России.

Позднее в Кремле объяснили, что под «санитарной зоной» глава государства подразумевал организацию коридора, через который противник не сможет наносить удары по российской территории.

Подробнее о том, как политологи и эксперты представляют себе создание «санитарной зоны» и ее роль в защите российских границ, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме назвали лучший сценарий окончания СВО.