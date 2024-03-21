Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Британский аналитик ожидает скорого прорыва российских сил в зоне СВО

Аналитик Меркурис: РФ вот-вот прорвет фронт на нескольких участках в зоне СВО

close
100%
Станислав Красильников/РИА Новости

Российская армия в скором времени может совершить прорыв в зоне проведения специальной военной операции. Такое мнение высказал британский аналитик Александр Меркурис в интервью YouTube-каналу Duran.

Эксперт напомнил слова президента РФ Владимира Путина о том, что силы РФ постепенно оставляют активную оборону.

«Похоже, они переходят в более наступательную позу», — предположил Меркурис.

По его словам, за последний день стало появляться все больше информации о продвижении российских войск на Украине. В качестве главного участка постепенного наступления сил РФ эксперт назвал районы в центральной части Донбасса.

19 марта глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что Вооруженные силы России продвигаются почти по всей линии фронта в республике.

15 марта на оперативном совещании с Советом безопасности президент Путин заявил, что российская армия «уверенно удерживает инициативу» и «шаг за шагом» добивается поставленных задач, и подчеркнул, что Россия достигнет своих целей, несмотря ни на какие «потуги врагов и недоброжелателей».

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу раскрыл потери Украины с начала спецоперации.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами