Британский аналитик ожидает скорого прорыва российских сил в зоне СВО

Российская армия в скором времени может совершить прорыв в зоне проведения специальной военной операции. Такое мнение высказал британский аналитик Александр Меркурис в интервью YouTube-каналу Duran.

Эксперт напомнил слова президента РФ Владимира Путина о том, что силы РФ постепенно оставляют активную оборону.

«Похоже, они переходят в более наступательную позу», — предположил Меркурис.

По его словам, за последний день стало появляться все больше информации о продвижении российских войск на Украине. В качестве главного участка постепенного наступления сил РФ эксперт назвал районы в центральной части Донбасса.

19 марта глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что Вооруженные силы России продвигаются почти по всей линии фронта в республике.

15 марта на оперативном совещании с Советом безопасности президент Путин заявил, что российская армия «уверенно удерживает инициативу» и «шаг за шагом» добивается поставленных задач, и подчеркнул, что Россия достигнет своих целей, несмотря ни на какие «потуги врагов и недоброжелателей».

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу раскрыл потери Украины с начала спецоперации.