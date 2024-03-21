В России планируют ужесточить меры по регулированию курсов от инфоцыган

В России планируется ввести специального наказания для блогеров, которые предоставляют образовательные услуги населению. Об этом пишет газета «Известия».

Рабочая группа Госдумы, возглавляемая вице-спикером Петром Толстым («Единая Россия») и первым зампредом комитета по просвещению Яной Лантратовой («Справедливая Россия — За правду»), планирует обсудить внесение изменений в Кодекс административных правонарушений и Уголовный кодекс РФ на заседании 21 марта. Представители Минцифры, Минэкономразвития, Росстандарта и других ведомств, а также участники блогерского сообщества приглашены принять участие в этом заседании.

По информации из программы мероприятия, ознакомленной с «Известиями», предполагается добавление новой статьи в Кодекс административных правонарушений под названием «Предоставление информационных услуг с использованием дистанционных технологий лицом, не являющимся членом саморегулируемой организации».

Согласно объяснениям рабочей группы, ответственность по этой статье будет возлагаться на блогеров, которые продают информационные продукты без соответствующей аккредитации, которую также планируется ввести законодатели. Для получения аккредитации предполагается обращение к специально созданной организации.

Лантратова,пояснила, что если блогер предоставляет услуги без аккредитации, то нет гарантий качества продукта и отсутствия вреда для людей или мошеннической деятельности. В документе также упоминается внесение поправок в Уголовный кодекс с целью введения наказания для неаккредитованных блогеров за предоставление дистанционных информационно-консультативных услуг с причинением крупного ущерба гражданам, организациям или государству.

В рабочей группе в качестве примера некорректной деятельности был упомянут бизнес-тренер Денис Байгужин, который, используя психологические методы и манипуляции, причинил ущерб своим клиентам на сумму более 6 миллионов рублей. Он убеждал своих клиентов инвестировать в его «бизнес-империю», становиться партнерами и обещал им пассивный доход в виде процента от прибыли его компаний.

Ранее сенатор Шейкин заявил, что РКН заблокирует все VPN-сервисы с 1 марта 2024 года.