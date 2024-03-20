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Шойгу анонсировал расширение боевых возможностей ВС России

Шойгу: в армии РФ в 2024 году создадут две общевойсковые армии и 30 соединений

Две общевойсковые армии и 30 соединений, включая 14 дивизий и 16 бригад, планируется создать в российских ВС уже этом году. Такую информацию анонсировал глава минобороны России Сергей Шойгу в ходе вступительного слова на заседании коллегии ведомства, пишет ТАСС.

«До конца года планируется сформировать две общевойсковые армии и 30 соединений», — объявил министр.

Глава ведомства подчеркнул, что совершенствование боевого и численного состава Вооруженных сил России будет продолжено пропорционально возникающим угрозам оборонной безопасности государства.

Кроме того, в ВС РФ уже созданы армейский корпус, мотострелковая дивизия, Днепровская речная флотилия и бригада речных катеров флотилии.

Таким образом, продолжается поэтапное развитие Российской армии и наращивание ее боевых возможностей.

До этого Шойгу поручил установить на кораблях ЧФ больше пулеметов против морских дронов

Ранее Шойгу заявлял, что власти Украины выдают за успехи теракты в отношении россиян.

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