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Над Белгородской областью уничтожили 13 реактивных снарядов РСЗО Vampire

Минобороны РФ: силы ПВО сбили 13 реактивных снарядов над Белгородской областью

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Илья Галахов/Global Look Press

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили тринадцать реактивных снарядов над Белгородской областью. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

В ведомстве пояснили, что военные пресекли попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить террористическую атаку по объектам на территории России с помощью реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire.

Утром 20 марта российские системы ПВО уничтожили пять беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины над Белгородской и Саратовской областями. В Минобороны отметили, что дроны пытались атаковать объекты на территории российских регионов. Один вражеский БПЛА сбили над Белгородской областью, остальные четыре — над Саратовской.

Незадолго до этого губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что российские военные сбили украинский беспилотник над городом Энгельсом. По его словам, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

Ранее российские войска продвинулись по всей линии фронта в ДНР.

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