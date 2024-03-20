Российский эксперт назвал причину использования ВСУ советских ракет С-200

Использование Вооруженными силами Украины ракеты С-200, которая принадлежала советскому комплексу противовоздушной обороны, говорит о том, что украинской армии не хватает другой военной техники. Такое предположение высказал военный эксперт и капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в интервью «Ленте.ру».

По словам эксперта, эта ракета имеет дальность полета свыше 200 километров и в прошлом использовалась как часть вооружения СССР, а затем Украины. Она имеет большой поражающий эффект.

Дандыкин утверждает, что ВСУ уже направляли эту ракету в Крым, также российские военные сбивали ее над Курском.

«Это говорит о том, что сейчас проблема у ВСУ с ракетами Storm Shadow и другими», — рассказал специалист.

Также он отметил, что российские ПВО вполне способны сбивать ракету С-200.

Как сообщало Министерство обороны РФ, вечером 19 марта российские силы ПВО сбили над Курской областью переоборудованную для поражения наземных целей зенитную ракету С-200, а также уничтожили одну ракету зенитно-ракетного комплекса Patriot над Белгородской областью.

Ранее российские конструкторы представили противодроновое ружье «Степашка».