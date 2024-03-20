Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российский эксперт назвал причину использования ВСУ советских ракет С-200

Эксперт Дандыкин: использование ВСУ ракет С-200 указывает на проблемы с оружием

close
100%
Wikimedia Commons

Использование Вооруженными силами Украины ракеты С-200, которая принадлежала советскому комплексу противовоздушной обороны, говорит о том, что украинской армии не хватает другой военной техники. Такое предположение высказал военный эксперт и капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в интервью «Ленте.ру».

По словам эксперта, эта ракета имеет дальность полета свыше 200 километров и в прошлом использовалась как часть вооружения СССР, а затем Украины. Она имеет большой поражающий эффект.

Дандыкин утверждает, что ВСУ уже направляли эту ракету в Крым, также российские военные сбивали ее над Курском.

«Это говорит о том, что сейчас проблема у ВСУ с ракетами Storm Shadow и другими», — рассказал специалист.

Также он отметил, что российские ПВО вполне способны сбивать ракету С-200.

Как сообщало Министерство обороны РФ, вечером 19 марта российские силы ПВО сбили над Курской областью переоборудованную для поражения наземных целей зенитную ракету С-200, а также уничтожили одну ракету зенитно-ракетного комплекса Patriot над Белгородской областью.

Ранее российские конструкторы представили противодроновое ружье «Степашка».

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами