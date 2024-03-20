Матвиенко раскритиковала атаки ВСУ на мирных россиян

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала бесчеловечными атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на мирных граждан и города России. Об этом пишет ТАСС.

По ее словам, нападения на мирных россиян координируют Великобритания, США и НАТО. Она отметила, что эти действия получат должную оценку, а виновные понесут наказание.

Также Матвиенко поручила подготовить обращение в ООН в связи с вмешательством в дела России. Также она заявила, что воспринимает высказывания лидеров западных стран о прошедших выборах президента в России как прямое оскорбление граждан РФ. При этом она ожидала такой реакции. Тем не менее такие выпады и заявления Матвиенко назвала постыдными.

До этого экс-начальник генерального штаба польской армии генерал Раймунд Анджейчак заявил, что потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в конфликте с Россией следует исчислять миллионами, а не сотнями тысяч. Он также предрек «очередные эффективные удары» России по военным объектам Украины в случае, если в ближайшее время у ВСУ закончатся ракеты для систем ПВО.

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