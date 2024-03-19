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Украинское издание сообщило о взрывах в Херсоне

«Общественное»: в подконтрольном Украине городе Херсоне произошли взрывы

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РИА Новости

В подконтрольном Киеву городе Херсоне произошли взрывы. Об этом сообщило украинское издание «Общественное».

Где именно произошли взрывы и какие повреждения зафиксировали, журналисты не уточняли.

До этого глава подчиненной Украине областной администрации Иван Федоров сообщил, что на подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Запорожской области объекты инфраструктуры вторые сутки подряд получают повреждения.

Он отметил, что в администрацию поступили сообщения о повторном разрушении объектов инфраструктуры. Однако количество объектов и степень разрушений он не уточнил.

Ночью 19 марта в четырех областях Украины объявляли воздушную тревогу. Предупреждение об опасности действовало в Днепропетровской, Харьковской, Кировоградской и Полтавской областях.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее стало известно об очередных взрывах в Одессе.

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