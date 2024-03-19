В Воронежской области отменили опасность атаки беспилотников

Угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) отменена в Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

Соответствующий пост об отбое опасности появился на его канале в 07.54.

Угроза вводилась около 22 часов накануне, 18 марта.

Утром 19 марта Министерство обороны РФ сообщило, что дежурные средства ПВО уничтожили беспилотники Вооруженных сил Украины самолетного типа в ночь на 19 марта над Белгородской и Воронежской областями. По одному — в каждом регионе.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков информировал, что система ПВО сбила восемь вражеских воздушных целей на подлете к Белгороду. Упавшие обломки повредили кровлю на территории двух промышленных помещений и выбили окна в одном из зданий учреждения здравоохранения.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.