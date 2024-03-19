Стало известно, сколько получают командиры российских подлодок

За последние годы уровень зарплат подводников ВМФ России значительно вырос: командир атомной подлодки получает до 400 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости.
Знакомый с ситуацией источник пояснил, что командир атомохода в звании капитана первого ранга получает до 400 тысяч рублей, а командир дизельной подлодки в звании капитана второго ранга — до 300 тысяч рублей в месяц.
«Но здесь есть нюансы: зарплата зависит от степени оперативного использования подлодки, чем чаще, тем зарплата больше», — отметил источник.
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