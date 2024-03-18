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В США выразили готовность к переговорам с Россией о контроле над вооружениями

Дипломат Томас-Гринфилд: США готовы говорить с РФ о контроле над вооружениями

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Lev Radin/Global Look Press

Соединенные Штаты готовы к переговорам с Россией о контроле над вооружениями, то же касается и Китая, заявила постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд. Дипломата цитирует ТАСС.

«Соединенные Штаты хотят вести двусторонние обсуждения на тему контроля над вооружениями с Россией и Китаем прямо сейчас без предварительных условий. Им надо сказать лишь «да», — сказала Томас-Гринфилд на дебатах в Совбезе ООН на тему ядерного разоружения.

28 февраля 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке участия страны в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений.

В ноябре того же года глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не станет обсуждать с Вашингтоном возобновление предусмотренных ДСНВ процедур до тех пор, пока США помогают Украине атаковать российскую территорию посредством поставок дальнобойного оружия.

18 марта 2024 года генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Российскую Федерации и США вернуться к переговорам по выполнению Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3 или СНВ-3).

Ранее на Украине предупредили США о риске потерять лидерство в мире.

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