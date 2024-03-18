МО Украины заявило о критическом уровне запасов снарядов

На Украине ощущается острый дефицит запасов боеприпасов ряда номенклатур. С таким заявлением выступил заместитель главы министерства обороны Иван Гаврилюк, чьи слова передает Укринформ.

«Запасы боеприпасов определенных номенклатур падают до критического уровня», — сказал замглавы ведомства.

По оценке Гаврилюка, этот и другие факторы затрудняют силам обороны Украины возможность качественно исполнять поставленные боевые задачи.

Как пояснил замминистра, Вооруженные силы Украины (ВСУ) все еще надеются получить истребители F-16, которые «повысят возможности сил обороны Украины на земле». Кроме того, армия Украины остро нуждается в средствах противовоздушной обороны (ПВО), самолетах, ракетах дальнего радиуса действия, снарядах, особенно калибра 155 мм, и современных системах радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

В конце января агентство Bloomberg писало, что ВСУ испытывают снарядный голод из-за нехватки боеприпасов для артиллерии и ракет для противовоздушной обороны, поскольку США и Европейский Союз притормозили с поставками.

Ранее Маска испугал дефицит боеприпасов в США из-за помощи Украине.