Войска РФ применили дистанционное минирование при отражении атаки ВСУ у Козинки

Российские бойцы вели артиллерийский огонь по украинским военным, которые пытались прорваться в Белгородскую область в районе приграничного населенного пункта Козинка. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Огнем артиллерии, ударами армейской авиации и применением управляемых авиационных бомб противнику было нанесено огневое поражение», — рассказали в МО.

Там добавили, что для исключения подхода резервов, было осуществлено дистанционное минирование местности.

15 марта Министерство обороны РФ заявило о полном восстановлении контроля над селом Козинка в Белгородской области. Подчеркивается, что все попытки украинских военных прорваться на территорию Белгородской и Курской областей РФ были пресечены, при этом потери ВСУ составили 1,5 тыс. человек (из них 1 тыс. — ранеными), 18 танков и 23 БТР.

По словам военного корреспондента Александра Сладкова, руководство Украины преследует две цели, пытаясь прорвать российскую границу. Первая — демонстрация боевых возможностей на фоне проходящих в РФ президентских выборов, а вторая — оттянуть российские силы от Херсонского, Запорожского, Донецкого и Харьковского направлений, снизив наступательный потенциал.

Ранее военкор сравнил заходы ДРГ на территорию РФ с полноценной войсковой операцией.