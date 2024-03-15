В Запорожской области сообщили о разрушении объектов инфраструктуры

На подконтрольной Украине части Запорожской области пятые сутки подряд получают повреждения объекты инфраструктуры. Об этом заявил глава подчиненной Киеву областной администрации Иван Федоров.

По его словам, в этот раз поступили очередные сообщения о разрушении объектов инфраструктуры. При этом, о каких именно объектах идет речь и насколько они пострадали, он не уточнил.

В этот же день в Днепропетровской области Украины повредили промышленное предприятие, сообщал глава областной администрации Сергей Лысак. Он отметил, что поврежденное предприятие находится в городе Никополе. Другие подробностей он не назвал.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в США заявили о серьезном ударе по ПВО Украины.