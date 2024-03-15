ХАМАС рассказал, каким видит соглашение с Израилем

ХАМАС представил свою концепцию будущего соглашения о перемирии в секторе Газа посредникам в переговорах с Израилем. Об этом пишет ТАСС.

Официальный представитель движения Иззат ар-Ришк опубликовал заявление в Telegram-канале, где отразилось видение организации. Они выделили основные принципы соглашения: прекращение агрессии против народа Газы, обеспечение гуманитарной помощи, возвращение вынужденно перемещенных лиц в их исходные места проживания, а также вывод израильских военных из анклава.

ХАМАС подчеркнул, что эти условия являются обязательными для достижения долгожданного соглашения.

При этом 14 марта власти Израиля пообещали нанести сокрушительный удар по «Хезболле». Израиль выдвинул ультиматум ливанской шиитской группировке «Хезболла», пригрозив «сокрушительным ударом» в случае продолжения обстрелов. С таким заявлением выступил советник премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман, соответствующая видеозапись опубликована израильским правительством.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ливанская шиитская организация «Хезболла» выразила поддержку ХАМАС. Начались ракетные обстрелы Израиля и Ливана с обеих сторон. Днем 19 октября израильская армия заявила, что приграничные районы страны подверглись обстрелу с ливанской территории. По данным ЦАХАЛ, в сторону кибуца Манара были выпущены несколько противотанковых ракет.

Ливанская шиитская организация «Хезболла», предположительно, сможет подавить систему противоракетной обороны Израиля «Железный купол» в случае вступления в конфликт на Ближнем Востоке, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на экспертов.

Ранее ВОЗ заявила о «беспрецедентном в новейшей истории» голоде в секторе Газа.