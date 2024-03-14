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Самолет министра обороны Британии лишился навигации под Калининградом

Times: Россия заглушила сигнал GPS самолета с главой минобороны Британии

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Anna Gordon/Reuters

Российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) заглушили спутниковый сигнал самолета ВВС Великобритании, на котором глава минобороны страны Грант Шэппс вместе с группой журналистов летел из Польши обратно в Соединенное Королевство. Об этом пишет британская газета The Times.

По ее информации, сигнал GPS был заблокирован в течение 30 минут, когда бизнес-джет Dassault 900LX ВВС Британии пролетал вблизи Калининградской области над Балтийским морем. Пилотам пришлось использовать альтернативные методы для определения местоположения самолета, сообщает издание.

До этого польское издание Epoznan написало, что российские военные 17 января подавили сигнал GPS на половине территории Польши и Сувалкском коридоре.

Управляющий сайтом gpsjam.org, на котором в режиме реального времени отображается карта сбоев, Джон Уайзман поделился мнением, что это могла быть преднамеренная попытка глушения или военные учения.

Ранее в Польше оценили значимость российских систем РЭБ в украинском конфликте.

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