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В Белгороде увеличилось число пострадавших в результате обстрела

Мэр Демидов: число пострадавших в результате обстрела Белгорода выросло до 4

Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил об увеличении количества пострадавших в результате обстрела города. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате сегодняшней атаки украинских войск, по предварительным данным, четверо человек пострадали.

«В частном секторе повреждено 5 домов: заборы, фасады, кровля и хозпостройки. Подрядные организации выехали на места и сейчас будут закрывать тепловой контур. По информации к этому часу, повреждено 25 автомобилей», — поделился Демидов.

До этого утром 14 марта над Белгородской областью уничтожили восемь реактивных снарядов. По данным российского оборонного ведомства, воздушные цели сбили над регионом в 8:30 мск. Таким образом, российские военные пресекли попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить террористическую атаку.

Незадолго до этого в Белгороде и Белгородском районе объявили режим ракетной опасности.

Ранее ВСУ атаковали город в Белгородской области.

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