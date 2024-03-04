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ВСУ атаковали город в Белгородской области

Губернатор Гладков: ВСУ атаковали дроном-камикадзе окраину города Шебекино

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Inna Varenytsia/Reuters

Вооруженные силу Украины (ВСУ) атаковали окраину города Шебекино с помощью дрона-камикадзе. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, дрон упал и сдетонировал. Осколки посекли легковой автомобиль, который был припаркован возле частного жилого дома. Однако из людей никто не пострадал.

До этого глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что ВСУ умышленно бьют по гражданским объектам в Белгороде. Он напомнил, как украинская армия обстреляла центр Белгорода в конце 2023 года. Позже ВСУ снова нанесли удар и в феврале 2024-го.

По словам Бастрыкина, в первом случае целью украинских военных стали женщины и дети, которые находились в центре города, чтобы отпраздновать начало новогодних праздников. А в этом году украинские снаряды попали в торговый центр, жилой сектор и пришкольный стадион.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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