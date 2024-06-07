Британские лейбористы включат признание Палестины в свою предвыборную программу

Оппозиционная Лейбористская партия Великобритании, которая считается основным претендентом на победу на предстоящих парламентских выборах, включит в свою избирательную программу вопрос о признании Палестины в качестве независимого государства. Эту информацию сообщила газета The Guardian, ссылаясь на свои источники.

Планируется, что окончательная версия предвыборного манифеста будет утверждена 7 июня, а затем представлена общественности 13 июня. Признание Палестины будет предложено в рамках избирательной программы как часть урегулирования конфликта на Ближнем Востоке.

По данным газеты, лидер Лейбористской партии Кир Стармер стремится получить поддержку левого крыла партии, которое давно требовало более активных действий по палестинскому вопросу. Они высказывали критику в адрес Стармера за его неохоту открыто осуждать военные действия Израиля в секторе Газа, приведшие к жертвам.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил о проведении досрочных парламентских выборов 4 июля. На данный момент опросы показывают, что Лейбористская партия является фаворитом на этих выборах.

Ранее в Великобритании заявили о готовности применить ядерное оружие.