ВСУ обстреляли поселок в Белгородской области

Украинские войска обстреляли поселок Прилесье Краснояружского района Белгородской области. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Прилесье попал под повторный обстрел со стороны ВСУ», — указывается в материале.

Согласно информации губернатора, в результате атаки ранена одна местная жительница. Медики диагностировали пострадавшей несколько осколочных ранений.

По данным Гладкова, в населенном пункте зафиксированы повреждения на территории двух частных домовладений, также урон нанесен одному авто.

«Информация о последствиях уточняется», — подытожил он.

Незадолго до этого Гладков заявлял, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Шебекинский городской округ в Белгородской области, повредив дом, коммерческое здание и автомобиль. Уточняется, что украинская армия применила два беспилотника-камикадзе.

Ранее губернатор Белгородской области попал под обстрел ВСУ во время пробежки.