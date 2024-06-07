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Гуцул заявила, что Майя Санду отправится «на свалку истории»

Гуцул считает, что Санду отправится на свалку истории после выборов 20 октября

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Дмитрий Осматеско/Sputnik/РИА Новости

Молдавская оппозиция после выборов, которые пройдут 20 октября, сможет отправить президента страны Майю Санду «на свалку истории». Такое предположение сделала глава Гагаузии Евгения Гуцул на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает ТАСС.

«Надеюсь, что уже с 20 октября мы сможем отправить, как говорится, на свалку истории Майю Санду», — заявила Гуцул.

6 июня Гуцул заявила, что молдавский народ всегда будет дружить с Россией, на взаимоотношениях стран не отразятся никакие действия политиков.

5 июня стало известно, что Майя Санду лишит воинских званий и наград бывшего главу генерального штаба армии Игоря Горгана после публикации информации о его возможных связях с разведкой РФ.

3 июня неизвестный сообщил о бомбе, якобы заложенной в здании суда в Молдавии, где должно состояться рассмотрение уголовного дела, возбужденного в отношении Евгении Гуцул.

Ранее в Молдавии отозвали лицензии у телеканалов, предоставляющих площадку оппозиции.

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