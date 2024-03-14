В Херсоне заявили о повреждении припортовой инфраструктуры

В подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) городе Херсоне повредили припортовую инфраструктуру. Об этом завил назначенный украинскими властями глава областной военной администрации Александр Прокудин.

Помимо припортовый инфраструктуры, по его словам, повреждения зафиксировали на автотранспортном предприятии. При этом, о каких именно объектах идет речь, он не уточнил. Также Прокудин не сказал о степени повреждений.

До этого на подконтрольной Украине части Запорожской области несколько объектов инфраструктуры оказались разрушены, сообщал глава подчиненной Киеву администрации региона Иван Федоров. Он отметил, что властям поступили сообщения о разрушении объектов инфраструктуры. Тем не менее, точное количество объектов и какие именно разрушения были получены, он не уточнял.

Также о повреждениях на объекте инфраструктуры заявили в Одесской области на юге Украины после ночных взрывов.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

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