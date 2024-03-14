ФСБ заявила о задержании членов ячейки РДК* в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге задержали членов ячейки «Русского добровольческого корпуса» (признан в РФ террористической организацией) (РДК). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным ФСБ, члены ячейки действовали по заданию кураторов в том числе из украинской военной разведки.

«В состав группы входили четверо жителей города <...>, которые по заданию кураторов из РДК и украинской военной разведки намеревались отравить высокотоксичным химическим веществом продукты питания, предназначенные для отправки в качестве гуманитарной помощи военнослужащим ВС РФ, находящимся в зоне проведения специальной военной операции, и жителям новых территорий России», — говорится в сообщении.

До этого командир одного из штурмовых подразделений добровольческого корпуса, находящегося на Артемовском направлении, говорил, что российские военные замечали спецназовцев НАТО в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее более 130 бойцов РДК и ВСУ были уничтожены ударами по Харькову и области.