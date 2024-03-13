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В России за ночь уничтожили около 60 украинских беспилотников

Минобороны: ВС РФ за ночь и утро сбили 58 украинских дронов над регионами России

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Inna Varenytsia/Reuters

Ночью и утром 13 марта российские системы противовоздушной обороны (ПВО) пресекли попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить террористические атаки c применением БПЛА по объектам на территории России. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Так, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили беспилотники над различными областями: Белгородской (11), Брянской (восемь), Воронежской (29), Курской (восемь) и по одному дрону сбили в Ленинградской и Рязанской областях.

Накануне российские регионы подверглись массовой атаке украинских беспилотных летательных аппаратов и ракет. Дроны сбивали в Московской, Ленинградской, Белгородской, Курской, Брянской, Тульской, Воронежской областях. В Орловской области после удара беспилотника произошел пожар на нефтебазе.

Еще одно возгорание началось на нефтезаводе под Нижним Новгородом. На фоне атаки с воздуха военкоры сообщили о попытке диверсантов прорваться с боем с Украины в Белгородскую и Курскую области. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в зоне СВО заметили беспилотники «Жириновский».

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