Путин ответил на вопрос о применении тактического ядерного оружия в ходе СВО

У России никогда не было необходимости применять тактическое ядерное оружие (ТЯО) в ходе специальной военной операции (СВО). Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для «России 1» и РИА Новости.

«Зачем нам применять средства массового поражения? Необходимости не было такой никогда», — сказал глава государства.

На уточняющий вопрос, значит ли это, что такая мысль ему в голову не приходила, российский лидер ответил: «Нет, а зачем?»

Во время этого интервью Путин также заявил, что Россия готова применить ядерное оружие для защиты суверенитета и независимости страны.

Вместе с тем он отметил, что условия применения Российской Федерацией ядерного оружия прописаны в ее Стратегии национальной безопасности.

Ранее сообщалось, что американские чиновники после начала российской спецоперации разрабатывали варианты ответа на случай ядерного удара РФ по Украине.

До этого президент США Джо Байден назвал «совершенно безответственным» размещение в Белоруссии российского тактического ядерного оружия.

Ранее Путин рассказал, за что Россия сражается в СВО.