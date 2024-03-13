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В США заявили о серьезном ударе по ПВО Украины

Журналист NI Сучиу: потеря ЗРК Patriot стала серьезным ударом по ПВО Украины

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Global Look Press

Обозреватель американского журнала National Interest Петер Сучиу заявил в своей статье, что российские военные нанесли серьезный удар по противовоздушной обороне (ПВО) Украины, уничтожив американский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot в районе Покровска в Донецкой народной республике (ДНР).

«Украинские воздушные силы оказались слишком рассредоточены, пытаясь защищать города, войска и конвои. В результате этой потери их ресурсы придется рассредоточить еще больше», — написал журналист.

По его словам, американские ЗРК являлись одним из самых совершенных видов оружия, которые Соединенные Штаты передали Киеву. Каждый из них стал ключевым элементом ПВО Украины, отметил он.

«Потеря Patriot <...> подчеркивает интенсивность нынешних боев и говорит о стратегических последствиях для украинской ПВО», — добавил Сучиу.

До этого Вооруженные силы РФ поразили ударом из ракетного комплекса «Искандер» ЗРК Patriot, стоящий на вооружении ВСУ. Этот комплекс был уничтожен в районе Покровска в ДНР. Кадры уничтожения зафиксировали камеры с дрона.

Ранее в ВСУ пожаловались на «уловку» российской армии.

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Операция на Украине
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