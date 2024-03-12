Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Помощник Байдена заявил о предоставлении Украине нового пакета помощи

Салливан: в новый пакет помощи Украине включены ракеты и артиллерийские снаряды

close
100%
Chris Kleponis - CNP/Global Look Press

Вашингтон намерен предоставить Киеву новый пакет военной помощи, в который войдут управляемые ракеты и артиллерийские снаряды. Об этом в ходе брифинга с журналистами сообщил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан, передает ТАСС.

«От имени президента [США Джо] Байдена я объявляю об экстренном пакете военной помощи, включающем вооружения и технику на $300 млн для удовлетворения насущных потребностей Украины», — сказал чиновник.

Помощник главы государства добавил, что руководство страны нашло возможность выделить дополнительные средства на поддержку Киева благодаря «непредвиденной экономии» в рамках контрактов министерства обороны. Речь идет о договоренностях военного ведомства США, которых оно достигло для восполнения отправленной на Украину техники.

В то же время Салливан подчеркнул, что новый пакет помощи будет состоять из большой партии артиллерийских снарядов и управляемых ракет GMLRS. Последние предназначены для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

12 марта газета Politico со ссылкой на источники сообщила, что американское министерство обороны до сих пор не получило деньги на замену предоставленных Киеву вооружений. При этом к текущему моменту Пентагон поставил в зону боевых действий оружие, общая стоимость которого составляет $10 млрд.

Ранее в ЦРУ рассказали, чем завершится конфликт на Украине в случае отказа США от поставок оружия.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами