Помощник Байдена заявил о предоставлении Украине нового пакета помощи

Вашингтон намерен предоставить Киеву новый пакет военной помощи, в который войдут управляемые ракеты и артиллерийские снаряды. Об этом в ходе брифинга с журналистами сообщил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан, передает ТАСС.

«От имени президента [США Джо] Байдена я объявляю об экстренном пакете военной помощи, включающем вооружения и технику на $300 млн для удовлетворения насущных потребностей Украины», — сказал чиновник.

Помощник главы государства добавил, что руководство страны нашло возможность выделить дополнительные средства на поддержку Киева благодаря «непредвиденной экономии» в рамках контрактов министерства обороны. Речь идет о договоренностях военного ведомства США, которых оно достигло для восполнения отправленной на Украину техники.

В то же время Салливан подчеркнул, что новый пакет помощи будет состоять из большой партии артиллерийских снарядов и управляемых ракет GMLRS. Последние предназначены для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

12 марта газета Politico со ссылкой на источники сообщила, что американское министерство обороны до сих пор не получило деньги на замену предоставленных Киеву вооружений. При этом к текущему моменту Пентагон поставил в зону боевых действий оружие, общая стоимость которого составляет $10 млрд.

Ранее в ЦРУ рассказали, чем завершится конфликт на Украине в случае отказа США от поставок оружия.