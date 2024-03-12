Нетаньяху сообщил о судьбе беженцев в Рафахе

Операция Армии обороны Израиля в Рафахе на юге сектора Газа будет завершена, но палестинским беженцам дадут уйти. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, передает РИА Новости со ссылкой на канцелярию главы израильского правительства.

«Мы уничтожим ХАМАС, вернем удерживаемых в секторе Газа заложников и обеспечим такую ситуацию, при которой сектор Газа никогда не будет представлять угрозу для Израиля. Мы завершим военную операцию в Рафахе. Вместе с тем мы дадим гражданскому населению возможность покинуть опасные районы», — заявил Нетаньяху на конференции Американо-израильского комитета по общественным делам.

Рафах — самый южный населенный пункт палестинского анклава, куда с началом палестинско-израильской войны бежали жители Газы и других городов на севере анклава.

До этого газета Politico, ссылаясь на свои источники, сообщила, что администрация президента США Джо Байдена может рассмотреть вопрос о возможном ограничении военной помощи Израилю, если еврейское государство вторгнется в город Рафах.

Ранее в правительстве Израиля назвали примерные сроки окончания операции в секторе Газа.