Глава МО Британии опубликовал видео испытаний лазерного оружия

Министр обороны Великобритании Грант Шэппс опубликовал видеоролик, на котором запечатлены испытания лазерного оружия DragonFire. Запись появилась в аккаунте главы военного ведомства в социальной сети X (бывший Twitter).

«Посмотрите первое в истории видео о британском лазерном оружии DragonFire», — написал Шэппс.

Как он отметил, кадры были рассекречены совсем недавно. При этом запись свидетельствует о том, что британское лазерное оружие способно поражать цели в воздушном пространстве и делать это со скоростью света.

В частности, в видеоролике показаны системы обнаружения и целеуказания. Более того, присутствуют кадры применения самого лазера.

По данным издания New Atlas, стоимость DragonFire составляет 100 млн фунтов стерлингов ($127 млн). Великобритания начала разрабатывать лазерное оружие еще в 2017 году, однако вся информация о проекте хранится под грифом «секретно».

Тем не менее журналисты выяснили, что данная система представляет собой твердотельный лазер. Он состоит из пучков легированных стеклянных волокон, которые преобразовываются в единый луч при помощи специального оборудования.

Ранее в Турции заявили о разработке лазерного оружия с искусственным интеллектом.