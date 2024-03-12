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Глава МО Британии опубликовал видео испытаний лазерного оружия

Министр обороны Британии обнародовал видео испытаний лазерного оружия DragonFire

Министр обороны Великобритании Грант Шэппс опубликовал видеоролик, на котором запечатлены испытания лазерного оружия DragonFire. Запись появилась в аккаунте главы военного ведомства в социальной сети X (бывший Twitter).

«Посмотрите первое в истории видео о британском лазерном оружии DragonFire», — написал Шэппс.

Как он отметил, кадры были рассекречены совсем недавно. При этом запись свидетельствует о том, что британское лазерное оружие способно поражать цели в воздушном пространстве и делать это со скоростью света.

В частности, в видеоролике показаны системы обнаружения и целеуказания. Более того, присутствуют кадры применения самого лазера.

По данным издания New Atlas, стоимость DragonFire составляет 100 млн фунтов стерлингов ($127 млн). Великобритания начала разрабатывать лазерное оружие еще в 2017 году, однако вся информация о проекте хранится под грифом «секретно».

Тем не менее журналисты выяснили, что данная система представляет собой твердотельный лазер. Он состоит из пучков легированных стеклянных волокон, которые преобразовываются в единый луч при помощи специального оборудования.

Ранее в Турции заявили о разработке лазерного оружия с искусственным интеллектом.

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