ВСУ попытались совершить террористическую атаку на Брянскую область

Силы противовоздушной обороны (ПВО) пересекли попытку Украины совершить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата над Брянской областью. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над территорией Брасовского района силами ПВО министерства обороны РФ», — заявил глава региона.

В результате инцидента никто не пострадал, разрушений нет.

Богомаз заверил, что оперативные и экстренные службы прибыли на место происшествия.

Согласно информации министерства обороны РФ, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили в ночь на 12 марта 25 беспилотников ВСУ над регионами России: два дрона — над территорией Московской области, один — в Ленинградской, семь — в Белгородской, 11 — в Курской, один — в Брянской, один — в Тульской, два — в Орловской.

В Московской области беспилотник был сбит в Раменском городском округе, он летел в сторону Москвы, как сообщил мэр Сергей Собянин. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Подробнее об атаке украинских дронов по регионами России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.