Украинский беспилотник сбросил четыре взрывных устройства на Белгородскую область

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке ВСУ на регион. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Атаке подвергся Белгородский район. По информации Гладкова, ВСУ с помощью беспилотника сбросили четыре взрывных устройства на территорию РФ.

В результате взрывов никто не пострадал, но есть повреждения линии электропередачи.

Без света в итоге остались семь населенных пунктов: села Ясные Зори, Ровенек, Черемошное, Устинка, Лозовое, Петровка и Соловьевка.

Аварийные и оперативные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с министерством обороны РФ, уточнил Гладков.

Почти в это же время губернатор Курской области Роман Старовойт написал в своем Telegram-канале о ликвидации беспилотника в регионе. Российская система ПВО сбила в небе над Фатежским районом украинский дрон.

11 марта Старовойт сообщал, что в Курской области продолжается восстановление гражданских объектов, пострадавших в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате этих работ отремонтировали более 900 домов.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.