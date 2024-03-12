Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украинский беспилотник сбросил четыре взрывных устройства на Белгородскую область

Гладков: дрон сбросил четыре взрывных устройства на Белгородскую область

close
100%
Shutterstock

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке ВСУ на регион. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Атаке подвергся Белгородский район. По информации Гладкова, ВСУ с помощью беспилотника сбросили четыре взрывных устройства на территорию РФ.

В результате взрывов никто не пострадал, но есть повреждения линии электропередачи.

Без света в итоге остались семь населенных пунктов: села Ясные Зори, Ровенек, Черемошное, Устинка, Лозовое, Петровка и Соловьевка.

Аварийные и оперативные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с министерством обороны РФ, уточнил Гладков.

Почти в это же время губернатор Курской области Роман Старовойт написал в своем Telegram-канале о ликвидации беспилотника в регионе. Российская система ПВО сбила в небе над Фатежским районом украинский дрон.

11 марта Старовойт сообщал, что в Курской области продолжается восстановление гражданских объектов, пострадавших в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате этих работ отремонтировали более 900 домов.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами