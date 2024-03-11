На Украине ведут строительство трех оборонительных линий

На Украине начали возводить три линии фортификационных сооружений протяженностью две тысячи километров. Об этом в своем Telegram-канале сообщил президент страны Владимир Зеленский.

«Важная тема — фортификация. Отчет премьер-министра Дениса Шмыгаля о темпах возведения новых оборонительных рубежей. Защита в три полосы протяженностью 2000 километров — масштабная задача», — говорится в сообщении.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что оборонительные линии Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фоне продвижения российские войск смещаются в «неправильном направлении».

По его словам, Россия продолжает продвигаться на запад с территории Донбасса, поэтому пришло время дать украинской армии необходимые средства для обороны.

Он отметил, что американская администрация обеспокоена тем, что задержка с выделением дополнительной помощи по линии национальной безопасности США «окажет пагубное воздействие на украинских военнослужащих на поле боя». Кирби назвал это главной проблемой в данный момент.

Ранее сообщалось, что часть Чернобыльского заповедника отдадут под строительство укреплений ВСУ.