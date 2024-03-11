Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Западе рассказали, кто поставил Украине уничтоженные РФ комплексы Patriot

Меркурис: Россия подорвала на Украине ЗРК Patriot, поставленные Германией

close
100%
Global Look Press

Российские войска уничтожили на Украине Patriot, которые ранее поставились Германией и Нидерландами. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем YouTube-канале.

«Конкретно эти уничтоженные Patriot не были американскими. Насколько я понимаю, отправленные Соединенными Штатами зенитные комплексы расположены вокруг Киева. Те системы, которые Вооруженные силы Украины развернули на поле боя, были поставлены из Германии и Нидерландов», — считает аналитик.

По мнению Меркуриса, работа Воздушно-космических сил (ВКС) привела к катастрофическим разрушениям целых узлов противовоздушной обороны Украины.

До этого военный обозреватель Влад Шлепченко заявлял, что уничтожение американского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot западнее Покровска (ДНР) обострит противоречия между западными политиками.

Ранее российские средства ПВО сбили украинский МиГ-29 в районе Красноармейска.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами