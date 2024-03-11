Российские войска уничтожили на Украине Patriot, которые ранее поставились Германией и Нидерландами. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем YouTube-канале.

«Конкретно эти уничтоженные Patriot не были американскими. Насколько я понимаю, отправленные Соединенными Штатами зенитные комплексы расположены вокруг Киева. Те системы, которые Вооруженные силы Украины развернули на поле боя, были поставлены из Германии и Нидерландов», — считает аналитик.

По мнению Меркуриса, работа Воздушно-космических сил (ВКС) привела к катастрофическим разрушениям целых узлов противовоздушной обороны Украины.

До этого военный обозреватель Влад Шлепченко заявлял, что уничтожение американского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot западнее Покровска (ДНР) обострит противоречия между западными политиками.

Ранее российские средства ПВО сбили украинский МиГ-29 в районе Красноармейска.