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В Дании объяснили задержку начала обучения пилотов ВСУ языковым барьером

NYT: обучение пилотов ВСУ на F-16 в Дании задержалось из-за языкового барьера

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Lewis Joly/AP

Датские чиновники объяснили задержку в несколько месяцев в обучении украинских пилотов на истребителях F-16 языковым барьером. Об этом пишет газета The New York Times.

По информации издания, обучение украинских пилотов началось на авиабазе Скридструп на юге Дании в августе 2023 года, однако сложности с языком и незнание западных летных технологий затормозили процесс. В результате пилоты были готовы к полетам только в начале 2024 года.

До этого газета The New York Times писала, что летом 2024 года Вооруженные силы Украины (ВСУ) смогут использовать только шесть американских самолетов F-16, при этом европейские союзники Киева обещали Украине 45 таких истребителей. Украина «остро нуждается в большем количестве оружия любого рода», поскольку у ВСУ заканчиваются артиллерийские снаряды и другие боеприпасы.

Ранее в НАТО назвали условие передачи Украине F-16.

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