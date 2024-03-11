Украинские медики заявили, что не доверяют официальным данным о потерях

Медики Вооруженных сил Украины (ВСУ) не доверяют официальным данным Киева о потерях военных. Об этом сообщила газета The Guardian.

До этого Владимир Зеленский заявлял, что потери ВСУ с февраля 2022 года якобы составили 31 тысячу человек. Однако, по словам врачей, официально опубликованные данные не соответствуют реальным. В частности, об этом заявляют те, кто работает непосредственно на фронте с ранеными солдатами.

Медицинский директор украинской НКО «Первый добровольный мобильный госпиталь имени Николая Пирогова» Светлана Друженко отмечала в беседе с РИА Новости, что потеря военного официальноне подтверждается в случае, если тело не забрали с поля боя.

До этого Минобороны РФ рассказало о потерях ВСУ за неделю на Донецком направлении.

Ранее в Херсонской области раскрыли количество сбитых за неделю дронов ВСУ.