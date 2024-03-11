В Запорожской области зафиксировали разрушения на объектах инфраструктуры

На подконтрольной Украине части Запорожской области несколько объектов инфраструктуры оказались разрушены. Об этом заявил глава подчиненной Киеву администрации региона Иван Федоров.

Он отметил, что властям поступили сообщения о разрушении объектов инфраструктуры. Тем не менее точное количество объектов и какие именно разрушения были получены, не уточнял.

До этого о повреждениях на объекте инфраструктуры заявили в Одесской области на юге Украины после ночных взрывов.

В эту же ночь мощные взрывы зафиксировали в Харькове на востоке Украины. Кроме того, глава назначенной Киевом военной городской администрации (ВГА) Роман Мрочко сообщил, что новая серия взрывов произошла в находящемся под контролем украинских властей городе Херсоне.

Вооруженные силы Российской Федерации стали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым стоят спецслужбы Украины. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее в Германии раскрыли причины прорыва фронта Россией.