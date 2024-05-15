Концерт «Любэ» в Сургуте оказался под угрозой

В Сургуте отменили празднование 430-летнего юбилея города и концерт «Любэ», который должен был пройти в рамках праздника. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на собственный источник в политических кругах города.

По данным источника, из-за введенных в ХМАО ограничений на проведение массовых мероприятий в администрации поставили вопрос о целесообразности проведения Дня города и его отмене и переносе.

«Все выступления приглашенных артистов отменяются, в том числе и группы «Любэ». Массовый забег «Зеленый марафон» уже отменили. Решается вопрос с переносом на следующий год празднования народного татарского праздника Сабантуй», — уточнил собеседник издания.

В мэрии подтвердили информацию об отмене «Зеленого марафона» и добавили, что об отмене Сабантуя и Дня города говорить пока рано.

«Форматы проведения пересматриваются», — сообщили в администрации.

В конце апреля власти ХМАО в целях безопасности приняли решение отменить все массовые мероприятия на майские праздники и запретить салюты. Такое решение было принято на заседании антитеррористической комиссии и оперативных штабов Югры.

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