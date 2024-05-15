В Госдепе США назвали цель создания нового фонда помощи Украине

Новый американский фонд помощь Украине имеет своей целью обеспечение развития собственного военно-промышленного комплекса (ВПК) этой страны и закупок ею оружия у других государств. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, передает ТАСС.

В среду, 15 мая, он принял участие в совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. На мероприятии, которое состоялось в Киеве, представитель Вашингтона сообщил о создании нового фонда для помощи зарубежному партнеру.

«Мы предоставим [Украине] дополнительно $2 млрд через новый фонд оборонной промышленности», — сказал Блинкен.

Он уточнил, что новый фонд США призван не только обеспечить закупки Украиной оружия у третьих стран, но и развитие ее военной промышленности.

В то же время американский чиновник обратил внимание, что Вашингтон по-прежнему не поощряет удары украинских войск по объектам за пределами страны. Однако, по словам Блинкена, Киев сам должен и в праве принимать решения по поводу способов ведения боевых действий.

Ранее в МИД РФ назвали «пляской на костях» поездку Блинкена на Украину.